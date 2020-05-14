«كورونا» يمدد إغلاق العاصمة الأمريكية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مددت رئيسة بلدية واشنطن موريل باوزر الأربعاء، إغلاق العاصمة الأمريكية بعد تسجيل سلسلة من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، على الرغم من إعادة فتح مناطق كثيرة في البلاد بشكل تدريجي في محاولة للحد من المزيد من الأضرار الاقتصادية.

وأمرت باوزر بتمديد إجراء ملازمة المنازل حتى 8 يونيو/ حزيران المقبل، بعد أن كان من المقرر أن ينتهي الجمعة، وجاء هذا مع إجراءات مماثلة لضواحي المدينة في ولايتي مريلاند وفيرجينيا، وتقوم الولايتان بإعادة فتح تدريجي لاقتصادهما، لكنهما وضعتا جداول زمنية مختلفة للفتح في بعض الضواحي بالقرب من العاصمة بسبب ارتفاع مستويات الإصابة بكوفيد19.

وقالت رئيسة البلدية في بيان، إن عدد الإصابات اليومية الجديدة بكوفيد19، لم ينخفض بعد، وأيضاً لم ينخفض عدد الوفيات اليومية، وأضافت: العدوى المجتمعية لكوفيد19، لا تزال مُنتشرة في جميع أنحاء المنطقة، وكذلك في مناطق مريلاند وفيرجينيا بالقرب من واشنطن.

وسجلت واشنطن وحدها 6584 إصابة بالفيروس و350 وفاة، وهي أرقام لا تأخذ بعين الاعتبار إحصاءات الضواحي الواسعة المحيطة بها، ويستمر معدل الإصابات في العاصمة على ثباته في الوقت الذي شهدت فيه بعض المدن مثل نيويورك، مركز التفشي في الولايات المتحدة، انخفاضاً في الإصابات، مع إعادة فتح مجموعة من الولايات أعمالها بدرجات متفاوتة.

وأشارت رئيسة البلدية إلى أن عدد إصابات كوفيد19، والوفيات أقل من التوقعات السابقة، لكن مع ذلك لم تستوف المنطقة بعد معايير إعادة الفتح، وافتتحت باوزر، الاثنين، مستشفى ميدانياً بسعة 437 سريراً في مركز مؤتمرات «والتر إي واشنطن» في المدينة، حيث أعربت عن أملها بأن لا نصل أبداً إلى نقطة الحاجة إلى استخدام هذا الموقع.

من جانبه أعلن الحاكم الجمهوري لولاية مريلاند لاري هوغان، عن رفع أوامر ملازمة المنازل في الولاية بدءًا من الجمعة، لكنه قال للصحفيين: نحن نتفهم تماماً أنه ليست جميع المقاطعات في نفس الوضع، وستبدأ ولاية فرجينيا جنوب واشنطن، إعادة فتح بشكل محدود الجمعة، وفقاً للحاكم رالف نورثام، ومع ذلك، تم استبعاد المنطقة المحيطة بواشنطن من الخطة وإرجاء التنفيذ فيها لمدة أسبوعين.