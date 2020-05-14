بوليفيا تكتشف علاجاً يقضي على «كورونا» في 5 أيام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سمحت وزارة الصحة البوليفية الأربعاء، باستخدام عقار يسمى إيفرميكتين مضاد للطفيليات ويستخدم عادة في الطب البيطري، لمعالجة مرض كوفيد 19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد.

وأعلن وزير الصحة مارسيلو نافاخاس لشبكة التلفزيون «أونيتيل»، أنه تم إصدار مذكرة تقضي بالسماح باستيراد واستخدام هذا الدواء «بجرعات مختلفة»، موضحاً أن العقار لم تتم المصادقة عليه طبياً لمعالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد، وتابع: إنه لهذا السبب يجب أن يوصف الدواء تحت مسؤولية طبيب وشرط أن يبلّغ المريض بأن فاعليته ضد كوفيد19 ليست مثبتة.

وقال أطباء بوليفيون يعملون في منطقتي سانتا كروز، وبيني، إنهم وصفوا هذا الدواء لمصابين بالفيروس، وأكد الطبيب إيرلاند فاكا دييز أن تناول هذا الدواء سهل وسعره مناسب ويمكن استخدامه في جميع أنحاء البلاد ويزيل فيروس كورونا من الجسم خلال خمسة أيام، لكنه اعترف في الوقت نفسه بأنه تعذر إثبات فاعليته بنسبة 100%.

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من جانبه أوضح المدير العام للإدارة الوطنية لمكافحة الأوبئة فيرجيليو برييتو، أن «الإيفرميكتين» مضاد للطفيليات ومفضل في الطب البيطري، لكنه استخدم أيضاً في مكافحة أنواع من الديدان لدى البشر، وهو يوصف لمعالجة الجرب، بينما حذر رئيس معهد أطباء لاباز لويس لاريا، من استخدام الدواء بدون مشاورة طبيب، موضحاً: سننتظر التجارب السريرية.

وبعد هذا الإعلان، ارتفع الطلب على هذا الدواء المضاد للطفيليات الذي يباع على شكل حبوب، في الصيدليات، والسوق السوداء، حيث تضاعف سعره خمس مرات، من 10 إلى خمسين بوليفيانوساً ما يعادل (1.4 دولار إلى سبع دولارات).

وفرضت السلطات البوليفية إجراءات عزل على السكان منذ 17 مارس/آذار الماضي، وقد سجلت فيها 2964 إصابة بالفيروس و128 وفاة.