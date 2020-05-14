بوروندي تطرد ممثل منظمة الصحة العالمية وخبراء مكلفين بالتصدي لكورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أمرت بوروندي بطرد ممثل منظمة الصحة العالمية، وثلاثة خبراء آخرين مُكلفين بتنسيق التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية البوروندية بحسب فرانس برس.

وقالت الوزارة في الرسالة المؤرخة في 12 مايو/أيار الجاري، والموجهة إلى مقر المنظمة في إفريقيا، إن المسؤولين الأربعة أشخاص غير مرغوب فيهم ويجب عليهم مغادرة أراضي بوروندي قبل 15 مايو/أيار 2020.

والمسؤولون المعنيون هم الطبيب والتر كازادي مولومبو، ممثل منظمة الصحة العالمية في البلاد، والموظفان في المنظمة جان بيار مولوندا نكاتا منسق التصدي لفيروس كورونا المستجد في بوروندي، والطبيب روهانا ميريندي المكلف برنامج مكافحة الأمراض المعدية، والبروفسور دانيال ترزي الخبير في بيولوجيا الجزيئات والذي يعمل مستشاراً في المنظمة.

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وصرح مسؤول بوروندي لفرانس برس، أن كل فريق منظمة الصحة العالمية المكلف دعم بوروندي في تصديها لكوفيد19 طردوا، بينما رفض وزير الصحة تماماً هذه المشاركة واتهم المنظمة بتدخل غير مقبول في إدارته لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت مصادر دبلوماسية وإدارية، أن وزارة الخارجية البوروندية قرّرت قبل شهر هذه الخطوة ضد الموظفين الأربعة، لكنها علقت القرار بعد محادثات بين رئيس الدولة بيار نكورونزيزا والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، ويأتي إبعاد مسؤولي المنظمة قبل أيام من انتخابات رئاسية وتشريعية ستجرى في 20 مايو/أيار الجاري، وبينما يتهم أطباء والمعارضة الحكومة البوروندية بإخفاء إصابات بكوفيد19، وحالياً لم يعلن البلاد سوى عن 27 إصابة ووفاة واحدة.

وقررت الحكومة البوروندية التي تعتبر أن البلاد محمية بـ«رحمة الله» من كوفيد19، إغلاق حدودها لكنها لم تتخذ إجراءات عزل خلافاً لمعظم دول المنطقة، ومُنذ بداية الحملة الانتخابية، تجري الاجتماعات السياسية بشكل طبيعي وتجذب حشوداً كبيرة بدون أي إجراءات صحية حقيقية.