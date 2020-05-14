مخاوف الركود الأمريكي تقود أسهم أوروبا واليابان إلى المنطقة الحمراء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت الأسهم العالمية الخميس بما يتماشى مع خسائر في وول ستريت الأربعاء، إذ فاق أثر تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن نمو اقتصادي ضعيف لفترة مطولة التفاؤل بشأن رفع مبكر لحالة طوارئ فُرضت لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وانخفضت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة وول ستريت الأربعاء بسبب مخاوف من موجة تفش ثانية لكوفيد-19 ورؤية باول القاتمة لتعافي الاقتصاد المتضرر من جائحة كورونا.

وهبط داو جونز 2.2% أو 517 نقطة إلى 23248 نقطة، كما انخفض ناسداك 1.5% إلى 8863 نقطة، فيما تراجع ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.7% إلى 2820 نقطة.

ومما أجج مخاوف المستثمرين، أن قال مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية إن الفيروس قد لا يختفي أبدا.

الأسهم الأوروبية

تراجعت الأسهم الأوروبية الخميس إذ عززت تعليقات مسؤولين أمريكيين المخاوف من تراجع اقتصادي طويل الأمد بسبب تفشي فيروس كورونا، بينما يترقب المستثمرون بخوف احتمال وقوع موجة ثانية من الإصابات.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1%، متجاوزا أدنى مستوى في أسبوع والذي بلغه الأربعاء، وقادت أسهم شركات صناعة السيارات والتكنولوجيا والبنوك الانخفاض، فيما تراجع سهم تيم فيوار 6.3 بالمئة بعد أن باعت شركة الاستثمار المباشر بيرميرا ما قيمته 1.03 مليار يورو (1.1 مليار دولار) في شركة البرمجيات الألمانية.

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أسهم إيرباص تتراجع

ونزل سهم إيرباص 1.6 بالمئة عقب تقرير ذكر أن مجموعة الطيران والفضاء تدرس خطط إعادة هيكلة تنطوي على احتمال إجراء تخفيضات كبيرة للوظائف بحسب ما قالته مصادر بالقطاع.

وعلى النقيض، ربح سهم الشركة الأوروبية المشغلة للبورصات يورونكست 5.1 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة عن قفزة 55 بالمئة في الإيرادات الفصلية جاءت مدفوعة جزئيا بعمليات تداول كثيفة في مارس آذار مما دعم أرباح بعض البنوك وشركات السمسرة.

الأسهم اليابانية

تراجعت أسهم اليابان الخميس بما يتماشى مع خسائر في وول ستريت، إذ فاق أثر تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن نمو اقتصادي ضعيف لفترة مطولة التفاؤل بشأن رفع مبكر لحالة طوارئ فُرضت لمكافحة فيروس كورونا المستجد في بعض المناطق في اليابان.

ونزل المؤشر نيكاي القياسي 1.7 بالمئة إلى 19914.78 نقطة، مبتعدا عن أعلى مستوى في شهرين والذي سجله في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.9 بالمئة مسجلا 1446.55 نقطة مبتعدا أيضا عن أعلى مستوى في شهرين الذي سجله يوم الاثنين مع تراجع جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو، وعددها 33، باستثناء مؤشر واحد.

وكانت قطاعات النقل البحري والحديد والصلب والتشييد هي الأسوأ أداء في البورصة الرئيسية.

وهبط سهم سوني كورب 3.9 بالمئة بعد أن قالت الشركة إن الأرباح التشغيلية ستتراجع على الأرجح بنسبة 30 بالمئة في السنة المالية الحالية التي ستنتهي في مارس آذار إلى أدنى مستوى في أربع سنوات مع إلحاق الجائحة الضرر بالطلب.

ومخالفا للاتجاه العام النزولي في السوق، قفز سهم تاكيدا للأدوية 4.7 بالمئة بعد أن سجلت الشركة أرباحا تشغيلية غير متوقعة وتنبأت بأن الدخل سيزيد لثلاثة أمثاله في السنة المالية الجارية.