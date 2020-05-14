دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية ميزة جديدة في «واتساب».. إجراء مكالمات فيديو مشتركة بين 50 شخصًا

يستعد تطبيق المحادثات الشهير «واتساب» لإطلاق خاصية جديدة تسمح بإجراء مكالمات الفيديو بمشاركة ما يصل إلى 50 شخصًا؛ وذلك في ظل الإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي للحماية من فيروس كورونا.

وتعد تلك الخطوة إعلان منافسة صريحًا للتطبيقات الشهيرة في هذا المجال على غرار «Zoom» و«Skype» و«Google Meet».

وبحسب موقع «Tech Radar»، أتاحت شركة فيسبوك المالكة للتطبيق، نسخة تجريبية لعدد محدود للوقوف على المميزات والعيوب والعمل على تلافيها، قبل أن يتم طرحها للجمهور رسميًّا.

وسيتم نقل المستخدم إلى غرف الدردشة في «FacebookMessenger»؛ حيث يمكن للمستخدم حينها إنشاء غرفة خاصة به ودعوة الذين يود محادثتهم من خلال خاصية الفيديو أو إنشاء غرف المحادثة بصورة مباشرة من خلال اختصار داخل التطبيق نفسه.

وأدخل «واتساب» تحديثًا جديدًا مؤخرًا يسمح بإجراء الاتصال عبر خاصية الفيديو بين 8 أشخاص، لكن التحديث الجديد يسمح بإضافة المزيد من الأشخاص.

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وكانت غرف المحادثة الخاصة بـ«Facebook Messenger» التي تم الإعلان عنها الشهر الماضي، بدايةً لإتاحة تلك الخاصية على مزيد من التطبيقات، مثل «واتساب» و«انستجرام»، بحسب قول مؤسس شركة «فيسبوك» مارك زوكربيرج.

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