دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters ماليزيا تسمح بإقامة صلاة عيد الفطر مع تراجع الإصابات بكورونا

كوالالمبور (رويترز) - قالت الحكومة الماليزية إنها سترفع حظرا مفروضا على صلاة الجماعة في المساجد اعتبارا من يوم الجمعة قبل عيد الفطر في إطار تخفيف تدريجي لإجراءات الإغلاق العام التي تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا.

يأتي هذا بعد إعادة فتح العديد من الأنشطة التجارية في ماليزيا التي سجلت 6819 حالة إصابة و112 وفاة بفيروس كورونا. ويسبق قرار الحكومة عيد الفطر الذي يوافق 24 مايو أيار هذا العام.

وقال ذو الكفل محمد البكري وزير الشؤون الدينية إن العاصمة كوالالمبور ستكون ضمن مناطق ستسمح بصلاة الجماعة على ألا يتجاوز عدد المصلين 30 شخصا.

ويستثنى من هذا القرار 12 ولاية تطبق قوانينها الخاصة فيما يتعلق بالشؤون الدينية لكن الوزير صرح بأنه يمكنهم اتخاذ إجراءات مماثلة إذا رغبوا في ذلك.

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وعلى الرغم من تراجع حالات الإصابة اليومية باطراد فإن المدارس والجامعات ستظل مغلقة حتى التاسع من يونيو حزيران.

ورصدت السلطات الصحية ست بؤر لإصابات جماعية تشمل مدارس دينية حيث ثبتت إصابة 636 من الطلاب والعاملين بالمرض.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير سها جادو)