خطة مصرية من 3 مراحل للتعايش مع كورونا

إسطنبول / الخليج 365

أعلنت الحكومة المصرية خطة من ثلاث مراحل للتعايش مع فيروس كورونا، بحسب وسائل إعلام محلية، بينها "المصري اليوم"، الخميس.

وقالت وزارة الصحة، على موقعها الإلكتروني، إن الخطة تتضمن 6 محاور رئيسية هي: تحديد اشتراطات أساسية لعمل المنشآت والجهات ووسائل النقل المختلفة، واستمرار أنشطة التباعد الاجتماعي والحد من التزاحم.

ومن محاورها أيضا الحفاظ على كبار السن وذوي الأمراض المزمنة، ونشر ثقافة تغطية الوجه بالكمامة، وتشجيع الاهتمام بالحالة الصحية العامة.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تنفيذ الخطة على ثلاث مراحل رئيسية، تشمل الأولى إجراءات شديدة لتفادي أي انتكاسة، وتتضمن: الفرز البصري والشفوي وقياس الحرارة لمن يدخلون المنشآت والمترو والقطارات، وإلزام الجميع بارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل.

وكذلك إلزام أصحاب الأعمال والمولات بوضع وسائل تطهير الأيدي على أبوابها، والحفاظ على كثافة منخفضة داخل المنشآت والمحال التجارية، وعدم فتح دور السينما والمسارح والكافيهات أو أي أماكن ترفيهية.

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كما تتضمن هذه المرحلة، عدم فتح صالات الألعاب الرياضية وقاعات الاحتفالات والاستراحات المغلقة بالأندية، وتخصيص عربة كاملة لكبار السن والحوامل في المترو، ومقاعد خاصة إضافية لهم بجميع وسائل النقل الأخرى، وتشجيع خدمات الشراء الإلكتروني (online) والتوصيل، مع مراعاة إجراءات منع انتشار العدوى.

وفي حال عدم حدوث أي انتكاسة، تبدأ المرحلة الثانية، التي تستمر 28 يوما، وتتضمن استمرار معظم إجراءات سابقتها.

أما المرحلة الثالثة من خطة التعايش، فتشمل إجراءات مستمرة ومخففة، تتضمن: الالتزام بالتهوية الجيدة، ومنع أي تزاحم، وفي حال أوصت منظمة الصحة العالمية باعتماد لقاح آمن وفعال، يتم بدء تلقي اللقاح، بحسب أولويات ستصدرها وزارة الصحة.

كما تتضمن هذه المرحلة، اتباع أساليب النظافة العامة، واستمرار التقيد بالاشتراطات الصحية لمتداولي الأطعمة في المطاعم والفنادق، واستمرار ترصد المرض وتنشيط الترصد حال ظهور أي حالات جديدة.

وسجلت مصر، حتى الأربعاء، 10 آلاف و431 إصابة بالفيروس، بينها 556 وفاة، و2486 حالة تعاف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.