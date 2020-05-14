كورونا.. وفاتان بالإمارات وواحدة في المغرب

عواصم عربية / الخليج 365
ارتفع عدد وفيات وإصابات فيروس كورونا، الخميس، في الإمارات والمغرب وقطر وسلطنة عمان ولبنان، وفق إحصاءات رسمية.
ففي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل وفاتين و698 إصابة، وتعافي 407.
وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 21 ألفا و84، بينها 208 وفيات، و6 آلاف و930 متعافيا، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
فيما أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل وفاة واحدة، و81 إصابة، و91 حالة شفاء.
وأشارت الوزارة، عبر موقعها الخاص بإحصاءات كورونا، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 6 آلاف و593، منها 189 وفاة، و3 آلاف و222 حالة شفاء.
من جانبها، أفادت وزارة الصحة القطرية، بتسجيل ألف و733 إصابة، وتعافي 213 مريضا.
وذكرت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 28 ألفا و272، بينها 14 وفاة، و3 آلاف و356 متعافيا.
وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 322 إصابة.
وأوضحت أن إجمالي الإصابات بلغ 4 آلاف و341، بينها 17 وفاة، وألف و303 متعافين.
فيما رصدت وزارة الصحة اللبنانية 8 إصابات، وفق وكالة الأنباء الرسمية.
وأشارت الوزارة، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 886، منها 26 وفاة، و236 حالة شفاء.
وحتى ظهر الخميس، أصاب كورونا أكثر من 4 ملايين و452 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 298 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و675 ألفا، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.
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