الجيش الإسرائيلي يُطلق النار على فلسطيني بالضفة الغربية

أطلق الجيش الإسرائيلي، الخميس، النار على فلسطيني، في جنوبي الضفة الغربية، بعد اتهامه بمحاولة تنفيذ عملية دهس، ضد جنوده.
وقال الجيش في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الخليج 365 إن الحادث وقع جنوب غرب مدينة الخليل.
وأضاف إنه "تم تحييد" المهاجم دون تحديد مدى إصابته.
وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني، إن جنديا إسرائيليا أصيب بجروح متوسطة، في الحادث.
ولم يكشف الجيش الإسرائيلي عن هوية الفلسطيني الذي تم إطلاق النار عليه.
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