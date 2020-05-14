فلسطينيون ينددون بزيارة "بومبيو" لإسرائيل

نابلس/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



ندّد عشرات الفلسطينيين، الخميس، بزيارة وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، لإسرائيل.

ورفع المشاركون في وقفة دعت لها حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، في ميدان "الشهداء"، وسط مدينة نابلس، الاعلام الفلسطينية، وهتفوا بشعارات منددة بسياسة الإدارة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية.

وقال محمود العالول، نائب رئيس حركة "فتح"، في كلمة له، إن "الشعب الفلسطيني، وقيادته يصرون على رفض المخططات الإسرائيلية الأمريكية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية".

وأضاف "بوحدتنا يمكن مواجهة كل التحديات، ونحن نصر على نيل حقوقنا كاملة".

ومضى "رغم جائحة كورونا، قررنا أن نحتج اليوم لأن المسألة خطيرة، وتمس مشروعنا الوطني".

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واتهم العالول، وزير الخارجية الأمريكي، بدعم الجرائم الإسرائيلية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.

وكان بومبيو، الذي زار إسرائيل، الأربعاء، لعدة ساعات، قد أعلن دعم بلاده للخطة الإسرائيلية التي تعتزم ضم مساحات واسعة من الضفة الغربية المحتلة.

وتقوم لجنة أمريكية-إسرائيلية منذ أسابيع بالاتفاق على خرائط أراض، ستضمها إسرائيل توطئة لاعتراف أمريكي بهذا الضم.

وتشير تقديرات فلسطينية، إلى أن الضم الإسرائيلي سيصل إلى ما هو أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.

وكان نتنياهو وشريكه في الائتلاف الوزاري الجديد، بيني غانتس (زعيم حزب أزرق أبيض)، قد اتفقا على أن تبدأ الحكومة الجديدة، التي سيتناوبان على رئاستها، بعملية الضم في الأول من يوليو/تموز المقبل.

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