تونس.. "النهضة" تندد بمساعٍ لتغذية الانشقاقات بكتل برلمانية

تونس/ يسرى ونّاس/ الخليج 365

نددت حركة "النهضة" التونسية (54 نائبا من 217)، الخميس، بما قالت إنها مساعٍ تستهدف تغذية الانشقاقات في بعض الكتل النيابية، لتشكيل كتلة جديدة.

وقالت الحركة، في بيان، إن أحاديث تدور في أروقة مجلس نواب الشعب (البرلمان) عن تحركات لتشكيل كتلة نيابية جديدة، وتغذية الانشقاقات في بعض الكتل النيابية.

واعتبرت أنه ليس من شأن تلك المساعي سوى تغذية المزيد من الاحتقان السياسي والتمزق والشتات بينما البلاد أحوج ما تكون إلى التوافق وجمع الكلمة، لتأكيد النجاح في الحرب على الوباء (كورونا) والفقر.

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وشددت الحركة على أن نجاح الحكومة في هذه الحرب رهين بنجاحها في بناء علاقات ثقة مع الجميع والاتجاه إلى توافق حكومي وبرلماني جامع حول برنامج وطني لا يقصي أحدًا.

وجددت الإعراب عن ثقتها في قيام رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، وكل من يهمه الأمر، بما يتعين للتصدي لهذه التصرفات غير المقبولة، وفق البيان.

ويتشكل البرلمان التونسي من كتل حركة "النهضة"، والكتلة الديمقراطية (39 نائبا)، و"قلب تونس" (29)، و"ائتلاف الكرامة" (19)، و"الحزب الدستوري الحر" (16)، و"الإصلاح الوطني" (16)، و"تحيا تونس" (14)، و"الكتلة الوطنية" (9) و"كتلة المستقبل" (89)، إضافة إلى 13 نائبًا غير منتمين إلى كتل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.