تسيير الدورية التركيةـ الروسية الـ11 بإدلب

أنقرة/ الخليج 365

أجرت القوات التركية والروسية الدورية المشتركة الـ11 على الطريق الدولي "إم 4" في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان الخميس، إن الدورية الـ11 جرت بمشاركة قوات برية وجوية من الجانبين.

وفي 21 من الشهر الحالي، سيّرت قوات الجانبين الدورية المشتركة الـ10 على الطريق المذكور.

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وتأتي الدوريات في إطار اتفاق موسكو المبرم في 5 مارس/ آذار الماضي، بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وجاء الاتفاق على خلفية المستجدات في إدلب، إثر تصعيد شهدته المنطقة وبلغ ذروته باستشهاد 33 جنديا تركيا في 27 فبراير/ شباط الماضي، جراء قصف جوي لقوات النظام السوري على منطقة "خفض التصعيد."

وإثر ذلك أطلقت تركيا عملية "درع الربيع" ضد قوات النظام السوري في إدلب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.