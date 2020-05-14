شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل سادس دول العالم تضرراً من «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات لوزارة الصحة البرازيلية أن السلطات سجلت الأربعاء، عدداً قياسياً من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد بلغ 11385.
وبذلك يرتفع عدد الإصابات المسجلة في البرازيل مُنذ بدء التفشي إلى 188974، متجاوزة فرنسا، حيث بلغ عدد الإصابات المؤكدة والمشتبه بها 177700، لتصبح سادس أكثر دول العالم تضرراً، وألحقت الجائحة ضرراً كبيراً باقتصاد البرازيل مع التزام الكثيرين بيوتهم، بينما أمرت كثير من حكومات الولايات والبلديات أغلب الشركات بالإغلاق لإبطاء انتشار الفيروس.
وسجلت البرازيل 749 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا الأربعاء، ليرتفع الإجمالي في البلاد إلى 13149، والدول الخمس التي سجلت إصابات أكثر من البرازيل هي الولايات المتحدة، وإسبانيا، وروسيا والمملكة المتحدة، وإيطاليا.
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