ترامب يدرس قراراً لفرض عقوبات على الصين بسبب كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه سيدرس مشروع قرار تقدم به السيناتور الجمهوري، ليندسي جراهام، لفرض عقوبات على الصين على خلفية أزمة تفشي فيروس كورونا.

وقال ترامب عندما سئل عما إذا كان يؤيد مشروع القانون: أنا أحترم ليندسي جراهام وسأفكر بالتأكيد في مشروع قانون العقوبات على الصين، لذا سأراجعه بالتأكيد، لم أره بعد، وفقاً لموقع روسيا اليوم.

وقدم السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام مشروع قانون عقوبات ضد الصين، يدعو فيه الرئيس ترامب إلى فرض عقوبات على الصين إذا لم تقدم بكين تقريراً كاملاً عن أسباب تفشي فيروس كورونا، وتتهم إدارة ترامب بكين بإخفاء معلومات حول تفشي فيروس كورونا.

من جانبها أعربت بكين في وقت سابق، عن احتجاجها على هذه المبادرة، وقالت الصين، إن الاتهامات الموجهة ضدها حول نشرها معلومات مغلوطة عن فيروس كورونا، أو بإخفائها لمعلومات عن مصدره، لا أساس لها من الصحة.