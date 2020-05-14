تراجع «وفيات كورونا» اليومية في فرنسا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع عدد الوفيات اليومية جراء فيروس كورونا المستجد في فرنسا الأربعاء، إلى 83 حالة مقارنة مع 348 في اليوم السابق، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 27074، مما يضع فرنسا خلف إسبانيا مباشرة من حيث إجمالي الوفيات بالمرض.

وبعد ثلاثة أيام من إنهاء عزل عام استمر 55 يوماً انخفض أيضاً عدد حالات الإصابة الجديدة عن الثلاثاء، مما قلل من مخاوف وقوع موجة جديدة من الإصابات، وكانت فرنسا تخطت إسبانيا لفترة وجيزة الثلاثاء، لتصبح رابع دولة بالعالم من حيث الوفيات بكوفيد19، لكن جارتها الجنوبية سجلت في وقت سابق من الأربعاء، ارتفاعاً لحصيلة وفياتها لتصل إلى 27104.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة زاد 507 حالات ليصل إلى 140734 وهو ارتفاع أقل من المسجل في اليوم السابق وبلغ 708 حالات، وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الوفيات بسبب الفيروس والذي بلغ 82030 فيما بلغ العدد المسجل رسمياً في بريطانيا 33186 وفي إيطاليا 31106 وفق أحدث الإحصاءات.