الإمارات ترسل 7 أطنان مساعدات طبية إلى رومانيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أرسلت دولة الإمارات الخميس، طائرة مساعدات تحمل 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى رومانيا، لدعمها في الحد من انتشار فيروس «كورونا»، وسيستفيد منها أكثر من 7 آلاف من العاملين في الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقال الدكتور أحمد المطروشي، سفير دولة الإمارات لدى رومانيا: «ترتبط دولة الإمارات بعلاقات صداقة وطيدة مع رومانيا، وتأتي هذه المساعدات لتعكس هذه العلاقات المتميزة، التي ستدعم الآلاف من العاملين في الرعاية الصحية». وأضاف «المعركة مع الوباء عالمية، وقد وجدت دولة الإمارات حلفاء أقوياء في جميع أنحاء العالم، يواجهونه بعزم وإصرار».

وأكد أن دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة لا تنسى أصدقاءها في كل الظروف والأحوال، وهذا الأمر يؤكد للمجتمع الدولي أن تصريحات الدولة تتفق مع أفعالها ومبادراتها التي تصب في مصلحة الإنسانية، وقد أثبتت للعالم أجمع بأنها تضطلع بدور ريادي ورئيس على الساحة الدولية.

(وام)