شكرا لقرائتكم خبر عن طالبان تعلن مسؤوليتها عن هجوم بشاحنة مفخخة في أفغانستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انفجرت شاحنة محملة بالمتفجرات قرب محكمة في مدينة غرديز بشرق أفغانستان الخميس، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل في هجوم أعلنت حركة طالبان المسؤولية عنه، ويأتي التفجير بعد يومين من مقتل 56 على الأقل في هجمات بمناطق أخرى من البلاد بينهم نساء وأطفال حديثو الولادة في انتكاسة لخطط السلام في البلد الذي مزقته الحرب.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق أريان: وقع انفجار بسيارة ملغومة بالقرب من محكمة عسكرية في مدينة غرديز، وهي منطقة مأهولة بالسكان، ويخشى مقتل وإصابة عشرات المدنيين، من جانبه أعلن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في بيان مسؤولية الحركة عن الهجوم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طالبان تعلن مسؤوليتها عن هجوم بشاحنة مفخخة في أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.