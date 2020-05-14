الإمارات توزع 42 طنّ مساعدات غذائية على أهالي حضرموت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصل دولة الإمارات عبر ذراعها الإنسانية «هيئة الهلال الأحمر» تنفيذ حملة «المير الرمضاني» في اليمن التي وجه بها صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وفي هذا الصدد وزعت الهيئة 1000 سلة غذائية تزن 42 طناً و800 كلغ، استفاد منها 5 آلاف فرد من الأسر غير القادرة في مديرية الضليعة بمحافظة حضرموت، بهدف التخفيف من معاناتها وتحسين ظروفها المعيشية.

وقال حميد الشامسي، ممثل الهيئة في حضرموت، إن الحملة التي تنفذ بمتابعة من سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تأتي ضمن المشاريع الإنسانية للوقوف مع الأسر المحتاجة بمحافظة حضرموت، خصوصاً مع تداعيات انتشار جائحة فيروس «كورونا».

وأكد الشامسي، حرص الهيئة على استمرار تنفيذ هذه المشاريع الإنسانية، لتصل إلى كل المواطنين اليمنيين المحتاجين لها في ظل الظروف التي تمر بها بلادهم.

فيما عبرت الأسر المستفيدة، عن شكرها لدولة الإمارات قيادة وشعباً على هذا العون الكبير واللفتة الإنسانية، مؤكدة أن هذه السلال الغذائية جاءت في الوقت المناسب، وسط معاناتها وحاجتها الماسة لمختلف المساعدات خاصة الغذائية منها.

يذكر أن عدد السلال الغذائية التي وزّعت، منذ بداية عام 2020، بلغت 18 ألفاً و580 سلة، تزن 1076 طناً و533 كلغ، استفاد منها 92 ألفاً و900 فرد، من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة حضرموت. (وام)