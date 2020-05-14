قراءة جديدة أعلى للبطالة الأمريكية.. الأسهم تتراجع والدولار يرتفع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات معدلة نشرتها وزارة العمل الأمريكية هذا الأسبوع أن اقتصاد الولايات المتحدة فقد 20.537 مليون وظيفة، وهو رقم قياسي مرتفع، في ابريل نيسان وليس 20.5 مليون كما أُعلن الجمعة الماضية.

رفع مكتب إحصاءات العمل التابع للوزارة، والمسؤول عن تقرير التوظيف الشهري المتابع عن كثب، خسائر وظائف مارس/ آذار أيضا بما يظهر انخفاض الوظائف غير الزراعية 881 ألفا بدلا من 870 ألفا كما في التقدير السابق.

وجرى تعديل حجم زيادة التوظيف لشهر فبراير/ شباط إلى 251 ألف وظيفة من 230 ألف وظيفة في التقرير السابق.

تقدر وزارة العمل عدد الوظائف من واقع مسح للشركات.

ولم تؤثر التغييرات على معدل البطالة، المستخرج من مسح منفصل للأُسر. وقفز معدل البطالة إلى 14.7 بالمئة في ابريل نيسان، وهو مستوى قياسي مرتفع لما بعد الحرب العالمية الثانية، من 4.4 بالمئة في مارس/ آذار.

تراجعت الأسهم في أمريكا الأربعاء عقب البيانات الضعيفة، وزادت خسائرها متأثرة بتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حول رفض الفائدة تحت الصفر. وهبط «داو جونز» 2.2% أو 517 نقطة إلى 23248 نقطة، كما انخفض «ناسداك» 1.5% إلى 8863 نقطة، فيما تراجع "ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.7% إلى 2820 نقطة.

على صعيد العملة الأمريكية، تمسك الدولار بمكاسبه مقابل عملات رئيسية الخميس بعد أن استبعد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيديرالي التكهنات بأن واضعي السياسات سيتبنون أسعار فائدة سلبية.

وبين العملات الآسيوية، تراجع الدولار الأسترالي بفعل بيانات أظهرت أن البلاد فقدت وظائف في أبريل نيسان بأسرع وتيرة على الإطلاق، مما يشير إلى احتمال الحاجة لمزيد من التيسير النقدي والمالي لدعم الاقتصاد.

وسيتحول التركيز إلى بيانات اقتصادية من الولايات المتحدة وأوروبا في اليومين المقبلين لاستقاء المزيد من المؤشرات بشأن مدى عمق التراجع هناك، بينما سيتابع المستثمرون عن كثب مقاييس للنشاط في الصين بحثا عن مؤشرات بشأن المدة المحتملة التي ستستغرقها البلاد للخروج من صدمة حادة ناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

وجرى تداول الدولار عند 1.0805 مقابل اليورو عقب مكسب حققه بنسبة 0.3 بالمئة في الجلسة السابقة.

ومقابل الجنيه الاسترليني، ارتفع الدولار لأعلى مستوى في خمسة أسابيع عند 1.2203 دولار.

وبلغ الدولار 0.9733 فرنك سويسري بعد أن ارتفع 0.3 بالمئة الأربعاء.

ونزل الدولار الأسترالي 0.3 بالمئة إلى 0.6437 دولار أمريكي بعد بيانات أظهرت ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل بمقدار 594.300 ألف في أبريل نيسان، ما يزيد قليلا عن متوسط التوقعات. وزاد معدل البطالة لأعلى مستوى في خمس سنوات.

وصعد الين إلى 106.88 مقابل الدولار إذ اشترى بعض المتعاملين العملة اليابانية بفعل عزوف عن المخاطرة بعد أن هبط المؤشر نيكي لأدنى مستوى في أسبوع.

كما ارتفع الين مقابل اليورو والدولارين الأسترالي والنيوزيلندي.

وفي السوق الداخلية، تراجع اليوان قليلا إلى 7.0990 مقابل الدولار.