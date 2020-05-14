منتجات ومستلزمات «واحة أدنوك» على «طلبات»

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أطلقت أدنوك للتوزيع، خدمة توصيل المستلزمات الأساسية من متاجر مختارة من واحات أدنوك للمنازل في غضون 30 دقيقة فقط. حيث أصبح بوسع عملاء أدنوك باستخدام موقع «طلبات» الإلكتروني، أو تطبيق «طلبات» للهواتف المتحركة طلب أكثر من 1,100 منتج من الوجبات الخفيفة، والمستلزمات اليومية، والمشروبات الباردة والساخنة. وستضيف أدنوك للتوزيع المزيد من المنتجات الجديدة باستمرار بأسعار تنافسية.

من جانبه، قال أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع: «في ظل حرصنا على راحة عملائنا وسلامتهم قمنا بهذه الخطوة لنسهل على عملائنا الكرام الحصول على المستلزمات الضرورية بكل سهولة وأمان». وأضاف: «طلبات لخدمة التوصيل للمنازل تضم شبكة متميزة يمكننا الاعتماد عليها لتوصيل احتياجات عملائنا باحترافية لضمان التزامهم التام بتوجيهات السلطات بالبقاء في المنزل».

ومن جانبه قال محمد يلدريم، مدير إدارة شركة طلبات في الإمارات: «سلامة عملائنا هي أهم أولوياتنا، وبعقد هذه الشراكة مع أدنوك للتوزيع سنتيح لعملائنا معاً المزيد من الأسباب للبقاء في المنزل والحفاظ على سلامتهم.» وأضاف: «علاوة على ذلك، تجمع هذه الشراكة بين شركتين تبحثان دوماً عن طرق مبتكرة لخدمة عملائهما، ونتطلع لمواصلة استكشاف المزيد من فرص التعاون مستقبلاً».