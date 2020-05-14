كتـب الـتراث تبكـي قطيعـة القــرّاء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:أوميد عبد الكريم إبراهيم

يزخر التراث العربي والإسلامي بكنوز معرفية وعلمية إلا أن هناك تحدياً قد يواجه بعض القرّاء الباحثين عن كتب التراث، وهذا التحدي يكمن في اللغة العربية الفصحى الرصينة التي كُتبت بها، وهو ما يطرح سؤالاً حول شريحة القرّاء التي تستطيع قراءة مثل هذه الكتب، فهل باستطاعة القارئ العادي فهمها والاستفادة منها، أم أن هذه الكتب تحتاج إلى قارئ متخصص يتمتع بثقافة عالية؟

يتحدث عدد من المثقفين والنقاد الأدبيين الإماراتيين والعرب في هذا الاستطلاع عن الأهمية البالغة التي تتمتع بها كتب التراث، ويؤكدون ضرورة إدراجه في المناهج التعليمية بطريقة مبسطة؛ لكي يعتاد عليها الطالب تدريجياً، وتصبح مألوفة لديه مع مرور الوقت، وبهذه الطريقة يمكن تجاوز عقبة اللغة، وخلق حلقة وصل بين هذه الأجيال وتراثهم وتاريخهم؛ بهدف قراءته والتعلق به.



تآلف الروح



يرى محمد عبد الله البريكي، مدير بيت الشعر في الشارقة، أن القراءة بالأساس تحتاج إلى روح متآلفة مع الكتاب، وإلى علاقة وطيدة يدفعها شغف الاطلاع والمعرفة لتنهل الروح من مشارب الثقافة المتنوعة، والتراث العربي زاخر بالكنوز التي تغذي الفكر وتنير له الدرب، ومثل كتب التراث تغري الكثيرين للبحث والمغامرة في أروقتها، واستقطاع جزء ثمين من الوقت للتوقف عند محطاتها، والتزود بما يكفي، وأعتقد أن كتب التراث كُتبت بلغة رشيقة، وبصيغ جاذبة آسرة تغري الجميع وتدفعهم للدخول إلى واحاتها وبساتينها، وهي مفيدة للقارئ العادي مثلما هي مفيدة للباحث والدارس، ولكلٍّ من هؤلاء القرّاء غرضه وهدفه، وكتب التراث ستحقق الفائدة للجميع، ويكفي القارئ العادي ما سيلاقيه من متعة، وما ستجده روحه من معلومات تجعله يلتهم الصفحة تلو الأخرى، ويتنقل من خبر إلى آخر، وسيجد نفسه وقد حمل معه من هذا التطواف بين كتب التراث ضوءاً ينير له دروب الاستطلاع الشاسعة.

وأضاف: إن الفرصة تكون سانحةً للروح في شهر رمضان، لأن النفس تكون أكثر صفاءً، والوقت يسهم بدور كبير في تحقيق هذا الهدف، فقراءة التراث في هذا الوقت بالذات تحقق الكثير من المغانم، فهي أولاً تعيدنا إلى أهمية ترميم العلاقة بيننا وبين كتبنا الثمينة التي تقبع حزينة شاكية باكية على الرفوف؛ بسبب القطيعة، وثانياً يمكننا أخذ المعلومة من بطون الكتب في زمن أصبح من السهل الحصول على المعلومات عبر محركات البحث التي تشوبها الكثير من الأخطاء والمغالطات، ثم إن كتب التراث هي جزء أصيل من هويتنا وتاريخنا، وعلى أساسها قامت نظريات، واستخلصت من بطونها الكثير من العلوم التي أفادت الإنسانية، واختصرت لها مسافات ضوئية للوصول إلى الكثير من النتائج في شتى العلوم، فهذه الكتب تضم الأسس العلمية والفكرية والروحية التي شكلت حضارتنا الإسلامية والعربية، وما أحوج الأجيال في هذا الزمن المتسارع الذي التهمت فيه التكنولوجيا الوقت وسرقت الناس من الكتاب، إلى العودة إلى القراءة المتأنية، وتلمُّس رائحة الورق وهو يهدي الذائقة عطر المعرفة وورد الأدب.

يؤكد د.حمد بن صراي، الأستاذ في قسم التاريخ والآثار في جامعة الإمارات، أن من السهل قراءة كتب التراث، ولكن المشكلة تكمن في أن القارئ العادي غير المتخصص في التاريخ أو الأدب أو حتى اللغة، قد يواجه صعوبة في بعض الصياغات والألفاظ، وبالتالي قد يضطر لاستخدام القواميس؛ للعثور عليها، من جهة أخرى يجب على القارئ أن يختار كتب التراث بعناية، لأن بعضها مبني على روايات متفرقة مثلاً، في حين أن البعض الآخر يجد سهولة في قراءتها وفهمها، وأقترح على القارئ أن يبحث في كتب الأدب المكتوبة بلغة سلسة يمكنه فهمها، وعلينا أن نعود أبناءنا على قراءة التراث في المدارس والجامعات، وأن نُكلف الطالب بتلخيص كتاب معين من التراث وتقديم محتوى مبسط يعبر عما هو موجود داخل الكتاب وتقديمه أمام زملائه الطلاب، وتعويد الطلاب على كتب التراث وعلى المصطلحات المكتوبة فيها، ومع مرور الوقت ستصبح مألوفة لديهم وسيستمتعون بقراءتها، على أن يكون الكتاب بمستوى وعي القارئ ثقافياً ولغوياً.

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حلقة وصل



تُشير الشاعرة والروائية الإماراتية، صالحة غابش، إلى أن ارتباط مؤلفات التراث باللغة العربية الفصحى الرصينة، دفع نسبة ضئيلة من القرّاء إلى الإقبال على قراءتها، وبدلاً من أن يُحرم القارئ من هذا التراث الغني علينا أن نبسط له التراث من دون التقليل من القيمة اللغوية أو المحتوى، فالكتب التي تتحدث عن سيرة الرسول الكريم مثلاً تم تبسيطها من قبل العلماء المختصين ليفهمها حتى الأطفال، وهناك كتب تتحدث عن الشخصيات التاريخية في عالمنا العربي تم تبسيطها أيضاً لتدريسها في المناهج التعليمية، فالثقافة الجديدة وما يصاحبها من ممارسات أبعدت الأجيال الحالية عن التراث العربي والإسلامي، وعليه يجب خلق حلقة وصل بين هذه الأجيال وتراثهم؛ بهدف قراءته والتعلق به، لأنه هويتهم، وكل إنسان يعتز بهويته وثقافته مهما اطلع على باقي الثقافات.



عقبة



يتناول الناقد الأدبي د. هيثم الخواجة، الموضوع من زاوية أخرى، ويقول: إن انقطاع الجيل الجديد عن التراث جعله يشعر بالغرابة والصعوبة عندما يود أن يَلج محراب الكتب التراثية العظيمة، ولكن هذا الرأي لا يمكن أن يكون مطلقاً بفضل بعض الذين كانوا يهتمون بالتراث مدعومين من أسرهم من جهة، وبيئتهم المحيطة من جهة أخرى، ولا شكَّ في أن هذه المشكلة لا يمكن أن تُحلَّ إلا من خلال بعض الإجراءات، من بينها إدراج المزيد من عيّنات التراث في المناهج التعليمية، إلى جانب الاهتمام بالتراث في وسائل التواصل الاجتماعي، فضلاً عن إقامة الورش، الندوات، المحاضرات والمختبرات، من أجل تحقيق هذا الهدف.

وأردف يقول: إن من الضروري أن يهتم المدرسون بالتراث اهتماماً كبيراً وأن يجسدوا التعليمات والأوامر التي وضعتها الدولة من أجل تدريس مادة اللغة العربية، لأن الطالب عندما يتقن اللغة العربية يغدو قادراً على قراءة التراث، ومن هذا المنطلق نجد أن مشروع تحدي القراءة الذي طرحه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، هو من أهم البرامج التي تفتح الباب واسعاً من أجل القراءة بشكل عام، والاهتمام بالتراث على وجه الخصوص، كما أن المؤسسات المعنية والهيئات التعليمية كلها مسؤولة عن إزالة هذه الغربة بين الجيل والتراث، وهذه الغربة نستطيع تجاوزها عندما نتقن لغتنا ونُشرع نوافذنا على تراثنا العظيم.