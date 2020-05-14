دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters الصين تقول إنها ستكثف الفحص لمنع انتشار كوفيد-19 مجددا

بكين (رويترز) - قالت الصين يوم الخميس إنها ستكثف الاختبارات والفحص المتعلقين بمرض كوفيد-19 للحيلولة دون تكرار جائحة كورونا التي أودت بحياة أكثر من 4600 شخص في بر الصين الرئيسي.

أدلت سونغ شو لي المتحدثة باسم لجنة الصحة الوطنية بهذا التصريح خلال إفادة صحفية يومية.

وتناقصت أعداد حالات الإصابة بكوفيد-19 على أساس يومي بشدة مقارنة بالمعدلات المسجلة خلال ذروة الجائحة في فبراير شباط. لكن تجددت مخاوف بكين بعد زيادة في الحالات الجديدة في إقليمي جيلين ولياونينغ في شمال شرق البلاد.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير سها جادو)