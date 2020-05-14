دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters إصابات إصابات كورونا في روسيا تتجاوز 250 ألفا وأقل زيادة يومية في أسبوعين

موسكو (رويترز) - أعلنت روسيا يوم الخميس تسجيل 9974 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأربع والعشرين ساعة الماضية في أدنى زيادة يومية منذ الثاني من مايو أيار مما يرفع إجمالي الإصابات هناك إلى 252245 حالة.

وقال المركز الروسي لإدارة أزمة كورونا إن 93 شخصا توفوا خلال الليل وبهذا يصل عدد الوفيات الرسمية إلى 2305.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير سها جادو)