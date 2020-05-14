الوفيات اليومية بكورونا في إسبانيا تتجاوز 200

مدريد (رويترز) - ذكرت وزارة الصحة الإسبانية أن العدد اليومي للوفيات الجديدة بفيروس كورونا تجاوز 200 يوم الخميس وذلك للمرة الأولى منذ الثامن من مايو أيار.
وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد الوفيات بسبب المرض ارتفع إلى 27321 يوم الخميس من 27104 بعد وفاة 217 مصابا خلال الليل.
وزاد إجمالي الإصابات إلى 229540 يوم الخميس.
(إعداد سها جادو للنشرة العربية)
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