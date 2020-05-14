شكرا لقرائتكم خبر عن عرّض حياة الآخرين للخطر.. «مرور الرياض» يقبض على «مُفحط» حي السلام (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن مرور منطقة الرياض، القبض على قائد مركبة مارس التفحيط في حي السلام. وأوضح حساب “المرور السعودي” في “تويتر”، أن مرور الرياض ضبط قائد المركبة المذكور بعد ممارسة التفحيط، حيث عرض حياته وحياة الآخرين للخطر. وأشار إلى أنه ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عرّض حياة الآخرين للخطر.. «مرور الرياض» يقبض على «مُفحط» حي السلام (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.