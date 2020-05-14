عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة أبل الأمريكية عن خطة استراتيجية جديدة تتعلق بمواصلة موظفيها العمل والمهام الموكلة إليهم في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا.



لكن الاستراتيجية الجديدة لـ(أبل) لا تتبنى العمل عن بعد من المنازل؛ حيث ستلزم الموظفين بالحضور إلى مكتب الشركة المقار الأخرى التابعة لها.

وبحسب موقع cnet.com فإن أبل ستعتمد في استراتيجيتها الجديدة على مبدأ التدرج في تواجد قوتها العمالية داخل مكتبها الرئيسي وباقي الأفرع.

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ويعني ذلك وقف العمل بنظام أولوية الحضور للموظفين الذين لا يستطيعون العمل عن بعد أو واجهوا تحديات بعيدًا عن مكاتبهم.

وحددت الشركة الأمريكية شهر يوليو/تموز المقبل موعدا رسميا للتوسع في استدعاء موظفيها وتولي مسؤوليات مهامهم داخل مكاتبها.

وبدأت بعض مكاتب الشركة على مستوى العالم بالفعل في استقبال الموظفين والعاملين، بحسب أبل.

يُذكر أن خطة أبل لإعادة الموظفين إلى مكاتبهم تأتي في الوقت الذي تواصل فيه الحكومات معالجة كيفية العودة إلى الحياة الطبيعية وسط استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد.

وحصد فيروس كورونا أروح 293 ألف شخص حول العالم إلى الآن، بينما أصيب 4.2 مليون، وفقًا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.