ترامب يمدد حظر هواوي إلى مايو 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

رغم وجود نقاط تلاقي بين واشنطن وبكين الفترة الأخيرة، ما وصفه متابعون بـ"صلح كورونا" إضافة إلى اتفاق التجارة رقم واحد، إلا أن بكين استيقظت اليوم على قرار أمريكي من الرئيس دونالد ترامب بتمديد الأمر التنفيذي الذي وُقِّع في شهر أيار/ مايو 2019، وبه مُنعت الشركات الأمريكية من التعامل مع شركة هواوي الصينية، لمدة عام آخر .



ويُعلن الأمر التنفيذي الذي مُدد إلى عام 2021 حالة الطوارئ الوطنية، ويمنع الشركات الأمريكية من استخدام معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تصنعها الشركات التي تشكل خطرًا على الأمن القومي.

واستدعى الأمر قانون السلطات الاقتصادية الدولية في حالات الطوارئ، الذي يمنح الرئيس سلطة تنظيم التجارة؛ استجابة لحالات الطوارئ الوطنية التي تهدد الولايات المتحدة.

وقال أعضاء الكونغرس: إن أمر ترامب التنفيذي لعام 2019 موجه بصورة مباشرة إلى الشركات الصينية، مثل: هواوي، و(زد تي إي) ZTE.

وفي أبريل الماضي صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن الولايات المتحدة "تسير بخطى جيدة" في سن القواعد التي تمنع استخدام الحكومة الاتحادية للمعدات التي صنعتها شركة الاتصالات الصينية هواوي وما يماثلها، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

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وقال بومبيو للصحفيين في وزارة الخارجية إنه سيتم نشر القواعد الإرشادية، حسبما يفرضها الكونجرس.

وكان المكتب الأوروبي لبراءات الاختراع في مدينة ميونخ الألمانية أعلن أن شركة هواوي الصينية لمعدات الاتصالات حققت أعلى نسبة نمو في طلبات براءات الاختراع التي تم تسجيلها في أوروبا في العام الماضي.

وتفوقت هواوي على الشركتين الكوريتين العملاقتين سامسونج وإل جي، وأوضح المكتب أن عدد الطلبات القادمة من الصين لتسجيل براءات اختراع ارتفع بنسبة 29% فيما ارتفع عدد الطلبات القادمة من كوريا الجنوبية بنسبة 14% والطلبات القادمة من الولايات المتحدة بنسبة 6 %.

من جانبه، قال انطونيو كامبينوس رئيس المكتب إن " النمو السريع لتسجيل براءات الاختراع للتقنيات الرقمية هو الاتجاه البارز في مؤشر البراءات لدينا للعام 2019".

وأوضح كامبينوس أن الاتصال الرقمي حل محل التكنولوجيا الطبية ليصبح القطاع صاحب أكبر عدد من طلبات براءات الاختراع في 2019، مشيرا إلى أن نسبة الطلبات المقدمة في هذا المجال بلغت نحو 25% من طلبات براءات الاختراع المقدمة من كل من أوروبا والصين والولايات المتحدة على حد سواء.

وكانت الولايات المتحدة صاحبة أكبر عدد من طلبات تسجيل براءات الاختراع في أوروبا، تلتها ألمانيا ثم اليابان ثم الصين وفرنسا. وبلغ عدد الطلبات المقدمة إلى المكتب الأوروبي في العام الماضي رقما قياسيا جديدا بما يزيد عن 181 ألف طلب.

وتعكس قائمة المكتب لتصنيف الشركات المرسلة لطلبات التسجيل، الأهمية المتزايدة للتقنيات الرقمية، حيث جاءت هواوي للمرة الثانية على رأس القائمة بنحو 35 ألف طلب، فيما جاءت سيمنس في المركز الخامس وروبرت بوش في المركز العاشر.