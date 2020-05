دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady أعلى 10 أفلام تحقيقا للإيرادات في التاريخ

نقدم لكم فيما يلي أعلى 10 أفلام تحقيقا للإيرادات في التاريخ ، و ذلك استنادًا إلى إحصائيات شباك التذاكر، المنتشرة في جميع أنحاء العالم. MARVEL CINEMATIC UNIVERSE

على الرغم من أنه يبدو غير عادل بعض الشيء ، إلا أن عالم مارفل السينمائي بأكمله ، بما في ذلك The Avengers و Iron Man و Captain America و Guardians of the Galaxy، هو رسميًا حق امتياز واحد في أعين هوليوود، مما يجعل من الصعب التغلب عليه، و مع أكثر من 28 فيلما في السنوات الـ 12 الماضية ، فإن سلسلة أفلام مارفل تحتل المركز الأول بإيرادات تصل إلى 22.55 بليون دولارا أمريكيا. STAR WARS حرب النجوم

على الرغم من مرور أكثر من 40 عامًا منذ أن عرض فيلم الأصلي ” حرب النجوم” ، في المسارح و السينما ، إلا أنه منذ أن اشترت ديزني الامتياز في عام 2012 ، قاموا بالتعويض عن الوقت الضائع بإدخالات جديدة في مجموعة الفضاء الأصلية ، بالإضافة إلى مجموعة من البرامج المستقلة من خلال سلسلة أفلام أخرى ، بما في ذلك ثلاثية جديدة من منشئي Game of Thrones وDavid Benioff ، وعلى الرغم من أن الأمر قد يستغرق من Mouse House بضع سنوات، للوصول إلى أفلام Marvel ، إلا أنه على الأرجح لن يكون وقتا طويلا ليحدث هذا، و بلغت الإيرادات الإجمالية للسلسلة 10.324 بليون دولارا أمريكيا، و بذلك يصل إلى المرتبة الثانية في قائمة أعلى 10 أفلام للإيرادات . © القيادي أعلى 10 أفلام تحقيقا للإيرادات في التاريخ

أثبت تجسيد الصبي الساحر هاري بوترعلى الشاشة أنه مربح بقدر إصدار الكتاب ، فمنذ عام 2001 ، تم إصدار 21 فيلما ، بدءًا من Harry Potter و the Sorcerer’s Stone في حين أن جميعهم تقريبًا – بما في ذلك فيلم Fabulous Beasts لعام 2016 – اقتربت إيراداتهم مما يقارب المليار دولار ، كما و حققت سلسلة أفلام هاري بوتر لعام 2011 ، وتحديدا فيلم Deathly Hallows الجزء الثاني، أكبرنسبة ربح في السلسلة ، حيث وصلت الإيرادات إلى 7.733 بليون دولارًا أمريكيا ، ومع وجود جزء جديد لفيلم Fantastic Beasts الآن ، يبدوا أن هذا الرقم سيكون في تزايد. SPIDER MAN الرجل العنكبوت

بدأ الرجل العنكبوت لـ Sam Raimi عام 2002 حقبة جديدة في صناعة الأفلام الكوميدية بمزيج ملائم للجمهور من الحركة والفكاهة ، كما حقق فيلمه Spider-Man 3 ، جزءا كبيرا من الأرباح في إيرادات شباك التذاكر، كما و يبدوا أن الجمهور لا يمل من تلك الشبكات العنكبوتية المنتشرة ، حيث نجد أن فيلمي الرجل العنكبوت الصادران في سنتي 2017 و 2019، ما زالا يثيرا اهتمام المشاهدين بشكل كبير ، بلغت الايرادات الإجمالية لهذه السلسلة 6.217 بليون دولارا أمريكيا، ليصل بذلك إلى المرتبة الرابعة في قائمة أعلى 10 أفلام في الإيرادات . X-MEN رجال إكس

على الرغم من أن سلسلة أفلام X-Men هي من إنتاج Marvel ، إلا أنه يتم التعامل معهم في هوليوود، على أن لهم كيانهم الخاص في عالم شباك التذاكر. وهو أمر مثير للإعجاب بشكل خاص ،عندما تفكر في أن سلسلة الأفلام الـ 14الخاصة بهم ، كافية بمفردها للتنافس في في أعلى المستويات ، في حين أن فيلم X-Men 2014: Days of Future تمكن من تحقيق ايراد قوي في شباك التذاكر ، إلا أن فيلمين من فيلم Deadpool من Ryan Reynolds هما اللذان يقودان هذه السلسلة في مبيعات التذاكر ، وساهمت بشكل كبير في وصول الاجمالي من الإيرادات لهذه السلسلة لمبلغ 6.02 بليون دولارًا أمريكيا. JAMES BOND جيمس بوند

بينما سؤال “من سيلعب دور جيمس بوند القادم؟” يعتبر سؤالا قديما قدم عراقة الفيلم نفسه ، والشيء الوحيد الذي بتنا متأكدين منه، هو قدرة 007 على جذب الجمهور على مر السنين ، ويبدو أنه يتحسن كلما تقدمنا في العمر ، شهد عصر دانييل كريج في شخصية Bonds بعضًا من أكثر إدخالاته استحسانًا ونجاحًا في السلسلة ، والتي انطلقت في عام 1963 مع الدكتور العالم “NO” ، لكن مكانة الامتياز العالية في هذه القائمة يرجع الفضل فيها بشكل رئيسي، إلى فيلم Skyfall الصادر في عام 2012، هذا و بلغت إيرادات هذه السلسلة قرابة 5.931 بليون دولارا أمريكيا . لتصل إلى المرتبة السادسة في قائمة أعلى 10 أفلام تحقيقا للإيرادات. FAST AND FURIOUS

من الممكن أن يكون الأمر مفاجئا بعض الشيء، حتى لمنتجي سلسلة Fast and Furious أنفسهم، بمدى شعبية هذه السلسلة ، مع ثمانية أفلام تعمل بالأدرينالينK والتي يبدو أنها تزداد شعبية مع كل مشاركة ، حيث أن الفيلم الأول في السلسلة : The Fast and the Furious لعام 2001 ، حقق مبلغًا ضخما أنذاك ، إلا أن فيلم The Fate of the Furious لعام 2017 استطاع أن يحقق ما يقرب من ستة أضعاف هذا المبلغ، كما و بلغت إيرادات هذه السلسة لغاية الآن 5.901 بليون دولارا أمريكيا ، ومن المتوقع زيادة هذه الايرادات بصدور جزء رابع من السلسلة في 2021 . LORD OF THE RINGS سيد الخواتم

من المهم ملاحظة أن الإمتياز الذي ينسب إلى مسلسلات بيتر جاكسون لا يشمل ثلاثية سيد الخواتم فحسب ، بل يشمل أيضًا جميع أفلام The Hobbit الثلاثة ، حيث ساهمت كلتا السلسلتين في رفع نسب الإيرادات بشكل متزايد، لكن أكثر فيلمين حقيقة كانا لهما الفضل الأكبر في هذه الايرادات و التي بلغت 5.82 بليون دولارا أمريكيا ، كانا على التوالي : The Lord of the Rings The Return of the King في عام 2003 ، و فيلم The Hobbit: An Unexpected Journey في عام 2012. DC EXTENDED UNIVERSE

على الرغم من أنه كان أمامها طريق طويل لتقطعه ، للحاق بركب Marvel Cinematic Universe ، إلا أن DC Extended Universe استطاعت أن تجد مكانا مرموقا لها بعد فترة وجيزة ، وذلك بعد تسجيل نجاح منقطع النظير في شباك التذاكر، مع مجموعة كبيرة من الأفلام ، ذات القصص المستوحاة من الكتب الهزلية ، مثل : Wonder Woman في عام 2017 وAquaman في عام 2018 وShazam في عام 2019 ، و بلغت الإيرادات الإجمالية للسلسلة حوالي 5.48 بليون دولارا أمريكيا ، و مازالت تلك الإيرادات في ازدياد . JURASSIC PARK

بفضل فيلم Jurassic World 2018 : Fallen Kingdom استطاعت السلسلة من حصد مبلغ ضخم في شباك التذاكر ، حيث تمكن Jurassic Park من تخطي الكثير من سلاسل الافلام الشهيرة ، ولكن بالنظر إلى أن الفيلم الأصلي، الذي تم إصداره في عام 1993، حقق ايرادا ضخما أيضا أنذاك، فإن امتياز هذه السلسلة خاصة جاء متأخرا جدا ، والجدير بالذكر أن من بين سلاسل الأفلام العشرة الأعلى ربحًا ، نجد أن Jurassic Park يمتلك أقل عدد من الأفلام في جعبته، يصل إلى ستة أفلام فقط ، و رغم ذلك ، بلغت الإيرادات الخاصة بالسلسلة ما يقارب 4.4 بليون دولارا أمريكيا ليلتحق في ذيل قائمة أعلى 10 أفلام تحقيقا لإيرادات .

.لمزيد من المعلومات حول أرقام الإيرادات الخاصة بالأفلام ، يرجى زيارة الموقع على الإنترنت من هنا

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي