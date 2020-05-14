دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters تايلاند تسجل إصابة واحدة جديدة بفيروس تايلاند تسجل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات

بانكوك (رويترز) - قالت تايلاند يوم الخميس إنها سجلت إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل أي وفيات جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3018 إصابة و56 وفاة منذ ظهور التفشي في يناير كانون الثاني.

وقال تاويسين ويسانويوتين المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس إنه منذ بداية التفشي تعافى 2850 شخصا من المرض وعادوا لمنازلهم، بينما لا يزال 112 يعالجون في المستشفيات.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)