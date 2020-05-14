شكرا لقرائتكم خبر عن الجد والحفيدة.. محمد بن زايد يظهر مع حفيدته فى محاضرته الرمضانية الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى، فى مجلس محاضرته الرمضانية الثالثة عن بعد، تحت عنوان "نقف معاً.. استجابة الرعاية الصحية لكوفيد 19" ومعه حفيدته الشيخة سلامة بنت محمد بن حمد، فى رسالة واضحة للحديث عن تأثير فيروس كورونا خصوصا على الأطفال.

الشيخ محمد بن زايد، دائما ما يحرص على الظهور مع أبناءه أو أحفاده بشكل مستمر فى المحافل المحلية والمناسبات، وأيضا من خلال السوشيال ميديا، بخلاف الصور التى تنتشر له مع أبناءه وأحفاده على مواقع التواصل الاجتماعى.



الشيخ محمد بن زايد مع حفيدته

بن زايد يقول عن ظهوره مع حفيدته ــ بحسب ما نشرت صحيفة الخليج ــ كرسالة عن إدراكه ويقينه لصعوبة الأمر على الأطفال قائلا، "أعرف كم هو صعب هذا الموضوع على الأطفال، وإنني على يقين بأننا سننجح وسنتجاوز هذه الأزمة، وهذا تحد للعالم، والطريقة الوحيدة للتغلب على هذا التحدى هو من خلال الصبر والعمل معاً والكوادر الطبية والعاملين في الخط الأمامى".

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الجد والحفيدة



جانب من المجلس

وقال بن زايد خلال كلمته بالفيديو، "نحن واصلين إلى مشارف نتائج إيجابية، وأن المرحلة المقبلة بها العديد من التحديات، ولكن بالحذر نخرج منها ان شاء الله".

وتابع، " الكادر الصحى فخر الإمارات الأبيض رفع رؤوسنا أمام العالم بجهوده المقدرة، وتضحياتكم وجهودكم في خدمة كل من على هذه الأرض"