شكرا لقرائتكم خبر عن السودان.. 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10حالات وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الخميس عن تسجيل 157 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و10 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وذلك وفق وسائل إعلام سودانية.

وأضافت وزارة الصحة أن إجمالى حالات الاصابة بالفيروس ارتفع إلى 1818 وعدد الوفيات إلى 90 حالة، وتماثلت 25 حالة للشفاء ليرتفع العدد الكلى لحالات الشفاء من الفقيروس إلى 198 حالة.

وفيما تخطت حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد فى مختلف دول العالم حاجز المليون و650 ألف حالة، وذلك وفق موقع "ورلد ميترز" المتخصص فى رصد أرقام الاصابات بالفيروس فى مختلف أنحاء العالم، ويواصل فيروس كورونا المستجد فى مختلف دول العالم انتشاره، حيث تم تسجيل أكثر من 4 ملايين و400 ألف حالة، وتقترب الوفيات من 296 ألف حالة.

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وتعد الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الأكثر تضررا من تفشى وباء كورونا، وسجلت الولايات المتحدة 1,800 وفاة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة، مما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد إلى أكثر من 83,246، وفق إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

وأعلنت السلطات الصحية فى روسيا عن تسجيل أقل من 10 ألاف إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى أكثر من 250 ألف حالة، وفى ألمانيا ألمانيا تسجيل 89 وفاة و933 إصابة جديدة بفيروس كورونا، واعلنت الصين "بؤرة تفشى كورونا" عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.