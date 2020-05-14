شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء العراقى يحكم بسجن طبيب أعلن إلحاده وأساء للنبى محمد على فيسبوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر القضاء العراقى حكما بالسجن لمدة عامين بحق مدان أساء لمقام النبي محمد( صلى الله عليه وسلم) عبر صفحات التواصل الاجتماعي في محافظة الديوانية جنوب العراق.

وقال بيان صادر عن السلطة القضائية في العراق إن "محكمة جنح قضاء عفك في رئاسة استئناف محافظة الديوانية أصدرت حكما بالحبس البسيط لمدة سنتين على مدان أساء لمقام النبي محمد عبر صفحات التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بالتهجم على مقام النبي في التعليقات وبكلمات بذيئة."

وأضاف البيان "بعد اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم تم القبض عليه وبعد التحقيق معه اعترف بملكيته للصفحة وأن جميع التعليقات كانت قد صدرت من قبله لكونه ملحدا"، موضحا أن المحكمة وجدت أنه بفعلته هذه قد أساء إلى مقام النبي وآل بيته وهذا يمس الشعور الديني لملايين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وبذلك يكون المتهم قد ارتكب فعلا تنطبق عليه أحكام قانون العقوبات.

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بدوره كشف المدون العراقي محمد أوجى تفاصيل أكثر عن الحكم الصادر على خلفية إساءة إلى مقام النبى محمد.

وقال أوجى إن “الطبيب حيدر نورى تم إلقاء القبض عليه من قبل الأمن الوطنى فى محافظة الديوانية بتهمة الإساءة إلى الرموز الدينية فى تعليقات على فيسبوك، ويواجه الآن خطر الحبس لسنتين مثلما قالت المصادر للإعلام”.

ويضيف أوجى أن "مئات المنشورات المسيئة إلى رموز دينية مختلفة تنشر يوميا، وهناك رجال دين يسيئون إلى الرموز الدينية للطوائف الأخرى ولم نرهم خلف القضبان".

وطالب أوجي بمحاكمة عادلة وعلنية للطبيب حيدر نورى، رافضا التستر على إجراءات الاعتقال والمحاكمة من قبل قضاء قد لا يكون محايدًا في مثل هذه الأمور الحساسة.