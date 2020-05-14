شكرا لقرائتكم خبر عن "فتح" تنظم وقفة احتجاجية رفضا لقرار الاستيلاء على أراضى الحرم الإبراهيمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت حركة التحرير الوطنى الفلسطينى (فتح) بإقليم وسط الخليل، وقفة احتجاجية أمام الحرم الإبراهيمى الشريف، رفضا لقرار وزير جيش الاحتلال نفتالى بينت، الاستيلاء وضم أجزاء من الحرم الإبراهيمى الشريف، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الخميس، أن المحتجون رددوا الهتافات الداعية إلى وقف هذه الهجمات الاستيطانية، وإسقاط الاحتلال الإسرائيلي وبواباته وجدرانه الأسمنتية أمام الصمود الفلسطيني.. مؤكدين التفاف الشعب ووقوفه خلف الرئيس محمود عباس، وأن الحرم هو مسجد إسلامي خالص بكامل مساحاته وجميع أجزائه ولا علاقة لليهود به.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "فتح" تنظم وقفة احتجاجية رفضا لقرار الاستيلاء على أراضى الحرم الإبراهيمى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.