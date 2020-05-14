شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول عراقى: نمتك رؤية جديدة لجعل البلاد بيئة آمنة وخالية من الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أﻛﺪ رﺋﻴﺲ ﺟﻬﺎز ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ الإرهاب بالعراق اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺮﻛﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب اﻟﺴﺎﻋﺪى، أن اﻟﺠﻬﺎز ﻳﻤﺘﻠﻚ رؤﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻔﺮداﺗﻬﺎ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ الإرهاب فى اﻟﻌﺮاق واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻞ اﻟﺒﻼد ﺑﻴﺌﺔ آﻣﻨﺔ وﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ الإرﻫﺎب، وقال الساعدى - فى تصريح، أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الخميس - "إن اﻟﺠﻬﺎز سيكون ﻟﻪ الدور الكبير في ﻣﻄﺎردة ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋﺶ الإرﻫﺎﺑى ، ﻻﺳﻴﻤﺎ في ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎل ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺸﻂ ﻓﻴﻬﺎ وﻏﺮﺑى ﻛﺮﻛﻮك والموصل وﻫﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺘﺤﺮك فيها المجاميع الإرهابية"، مبينا أن الجهاز يمتلك الخطط ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت وﻓﻖ ﺟﺪاول زﻣﻨﻴﺔ وﺿﻌﺖ ﻟﻄﺮدﻫﺎ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسئول عراقى: نمتك رؤية جديدة لجعل البلاد بيئة آمنة وخالية من الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.