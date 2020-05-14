إسطنبول / الخليج 365
بث حساب "معتقلي الرأي" على تويتر، ما قال إنه تسجيل مصور لمكالمة هاتفية تجمع الداعية السعودي البارز سلمان العودة، من داخل أحد سجون المملكة، وكلًا من والدته وابنته.
وقال الحساب المناصر للسجناء السياسيين بالسعودية، في تغريدة مساء الأربعاء، إنه "يظهر في مكالمة العودة (63 عاما) إرهاق في صوته نتيجة استمرار اعتقاله في العزل الانفرادي وظروف السجن برمضان".
وأضاف: ويتأكد من خلالها (المكالمة) ما سبق وتحدث عنه نجله عبد الله، من أن والده كأنه "يركض خلال المكالمة"، وبالكاد يسلم على العائلة، لأن المكالمة المسموح بها قصيرة جدا.
وردا على سؤال بشأن أحواله، قال العودة: والله بخير الحمد لله. ومبسوط مرّة (جدا) الحمد لله"، بحسب التسجيل البالغة مدته 59 ثانية، دون تحديد تاريخ الاتصال.
وكان عبد الله، نجل الداعية السعودي، قال في نهاية 2019، إن والده يتعرض لمعاملة في السجن تُصنف دوليا على أنها تعذيب.
وأضاف أن والده كان يُحرم من النوم عدة أيام، ويُترك مقيدا في العزل الانفرادي، ويتم تقديم الطعام له في كيس صغير يُرمى له وهو مقيد، فيضطر إلى فتح الكيس بفمه.
وهذا أول حديث يُنشر للعودة، منذ اعتقاله في 10 سبتمبر/ أيلول 2017، ضمن حملة اعتقالات شملت رموزا في "تيار الصحوة"، أكبر التيارات الدينية بالمملكة.
وتطالب منظمات دولية وإسلامية وشخصيات بارزة بضرورة إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين.
وطالبت النيابة العامة في السعودية بإعدام العودة، بتهم منها: الانتماء لمنظمة محظورة، وتقصد بها رابطة العلماء المسلمين، و"عدم الدعاء لولي الأمر"، و"السعي للإفساد في الأرض".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر من داخل سجنه.. أول تسجيل صوتي للداعية السعودي سلمان العودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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