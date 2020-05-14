تركيا.. استسلام إرهابيين اثنين من "ي ب ك" لقوات الأمن

أنقرة / الخليج 365 أعلنت وزارة الداخلية التركية، الخميس، استسلام إرهابيين اثنين من "ي ب ك" (الذراع السورية لمنظمة بي كا كا الإرهابية). وأوضحت الوزارة في بيان، أن الإرهابيين استسلما في ولاية ماردين المحاذية لسوريا. Advertisements وأضاف البيان أن قوات الأمن والدرك، تعاونا مع أسر الإرهابيين لإقناعهما بالاستسلام. ولدى التحقيقات الأولية، اتضح أن الإرهابيين التحقا بالتنظيم عامي 2015 و2016. يذكر أن عدد الإرهابيين الذين سلموا أنفسهم لقوات الأمن التركية عن طريق الإقناع، منذ مطلع العام الجاري، بلغ 78.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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