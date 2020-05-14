تركيا.. متطوعون سوريون وأتراك ينتجون كمامات لتوزيعها مجانا

شانلي أورفة/ الخليج 365

يتعاون متطوعون أتراك وسوريون معا في ولاية "شانلي أورفة" جنوبي تركيا، لإنتاج كمامات طبية بهدف دعم مكافحة فيروس كورونا في البلاد.

وأوضح بيان صادر عن الولاية الخميس، أن 20 متطوعا تركيا وسوريا تقدموا بطلب إلى الوالي "عبد الله أرين" للمساهمة في مكافحة كورونا عبر إنتاجهم للكمامات.

وأضاف البيان، أن المتطوعين بدأوا بإنتاج الكمامات في ورشة مخصصة لهم، في مركز تدريب مهني تابع للولاية.

وأشار إلى أن المتطوعين أنتجوا في المرحلة الأولى أكثر من 100 ألف كمامة.

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ولفت أن الكمية الأولى من الكمامات سلمت للولاية ليتم توزيعها مجانا.

وأشار أن المتطوعين بدؤوا أيضا في إنتاج 500 قطعة ملابس لتوزيعها مجانا على الأطفال الأيتام والمحتاجين في عيد الفطر.

وأعلنت وزارة الصحة التركية، الأربعاء، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا بلغت 143 ألفًا و114، بعد تسجيل 1639 حالة.

وسجلت تركيا 58 وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 3952 ، فيما تخطت حصيلة المتعافين الـ100 ألف، إثر شفاء 2826 مصابا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.