"إيرباص" تتجه إلى خفض دائم للعمالة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد مصدر مطلع أن شركة صناعة الطائرات الأوروبية إيرباص تجري محادثات مع النقابات العمالية بشأن خطة لشطب دائم لعدد من الوظائف في مواجهة تراجع الإنتاج نتيجة انهيار الطلب على الطائرات، بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا، وفقا لما نقلته البيان.



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ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المصدر القول إن المحادثات مع ممثلي العمال بدأت، لكن عدد الوظائف المنتظر شطبها لم يُحدَّد بعد.

وبحسب المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، فإن مسؤولي إيرباص سيعلنون تفاصيل خطة شطب الوظائف خلال مؤتمر إعلامي الأسبوع المقبل، يمكن أن تشمل نحو 10% من إجمالي عدد الوظائف في الشركة، بما يتماشى مع الخفض الذي قررته شركة بوينغ الأمريكية المنافسة لقوة العمل لديها.

ويعني هذا احتمال شطب أكثر من 10 آلاف وظيفة في إيرباص التي تضم حالياً نحو 134 ألف عامل.