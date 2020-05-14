لأول مرة.. العراق يتجاوز الـ100 إصابة بفيروس كورونا خلال يوم واحد

دبي - بواسطة محمد فارس © Asaad NIAZI الإجراءات الوقائية فيالعراق - أرشيفلأول مرة.. العراق يتجاوز الـ100 إصابة بفيروس الإجراءات الوقائية فيالعراق - أرشيفلأول مرة.. العراق يتجاوز الـ100 إصابة بفيروس كورونا خلال يوم واحد أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الأربعاء، تسجيل ارتفاع جديد في معدل زيادة الإصابات بفيروس كورونا المستجد، تجاوز الـ100 إصابة خلال يوم واحد. وقالت وزارة الصحة والبيئة العراقية، إن "مختبراتها سجلت 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية". وأضافت أن "الإصابات توزعت على محافظات بغداد والبصرة والمثنى والبصرة وديالى"، مشيرة إلى "تسجيل ثلاث حالات وفاة في العاصمة بغداد". وأشارت إلى أن "مجموع الإصابات بلغ 3032 حالة، ووصلت حصيلة حالات الوفاة إلى 115 شخصا، فيما تماثلت 1966 حالة للشفاء". المصدر: RT

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