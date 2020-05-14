شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. رياح مثيرة للأتربة بالسعودية وصحو بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة الخليج اليوم طقسا متباينا، حيث تشهد المملكة العربية السعودية استمرارا فى نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، فى الوقت الذى يكون فيه الطقس فى دولة الإمارات صحوا إلى غائم جزئيا.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس اليوم الخميس أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق ( الشرقية, أجزاء من تبوك، أجزاء من الحدود الشمالية ، أجزاء من حائل، أجزاء من الرياض، أجزاء من المدينة المنورة، أجزاء من مكة المكرمة ) تمتد إلى شرق المرتفعات الجنوبية الغربية و الغربية للمملكة، كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة والأجزاء من مناطق ( الجوف , المدينة المنورة ).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

الإمارات

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الخميس صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً خاصة شرقاً، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة، مع فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

حركة الرياح ستكون شمالية غربية - شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 38 كم/س أحياناً.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم الخميس، سيكون معتدلا ولكنه حار نسبيا خلال النهار.



الرياح ستكون شمالية غربية من 10 إلى 15 عقدة، وتصل من 17 إلى 22 عقدة أحياناً، ثم تتحول الى متقلبة الاتجاه من 5 الى 10 عقد خلال الليل.

