العراق.. محافظة الديوانية تعود للحظر الشامل بسبب ارتفاع الإصابات بكورونا

دبي - بواسطة محمد فارس © AHMAD AL-RUBAYE الإجراءات الوقائية في العراق - أرشيفالعراق.. محافظة الديوانية تعود للحظر الشامل بسبب ارتفاع الإصابات بكورونا

أعلن محافظ الديوانية جنوبي العراق زهير علي الشعلان اليوم الأربعاء، فرض حظر شامل على التجول في عموم المحافظة بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال في بيان صحفي: "سيتم فرض الحظر الشامل على الديوانية وغلق مداخل ومخارج المحافظة، وهذا القرار يشمل الآليات والدراجات والمشاة وستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

وأضاف، أن "هذا القرار جاء بسبب ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في عدد من المحافظات، والتزاما بقرارات خلية الأزمة المركزية".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة اليوم الأربعاء، الموقف الوبائي اليومي للإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق، والذي سجل لأول مرة 119 إصابة خلال يوم واحد.

المصدر: RT