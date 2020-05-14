أعلن محافظ الديوانية جنوبي العراق زهير علي الشعلان اليوم الأربعاء، فرض حظر شامل على التجول في عموم المحافظة بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وقال في بيان صحفي: "سيتم فرض الحظر الشامل على الديوانية وغلق مداخل ومخارج المحافظة، وهذا القرار يشمل الآليات والدراجات والمشاة وستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".
وأضاف، أن "هذا القرار جاء بسبب ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في عدد من المحافظات، والتزاما بقرارات خلية الأزمة المركزية".
وأعلنت وزارة الصحة والبيئة اليوم الأربعاء، الموقف الوبائي اليومي للإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق، والذي سجل لأول مرة 119 إصابة خلال يوم واحد.
المصدر: RT
كانت هذه تفاصيل خبر العراق.. محافظة الديوانية تعود للحظر الشامل بسبب ارتفاع الإصابات بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.