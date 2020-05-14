دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters البرازيل تتجاوز فرنسا في إصابات البرازيل تتجاوز فرنسا في إصابات كورونا وتصبح سادس أكثر دول العالم تضررا

برازيليا (رويترز) - أظهرت بيانات لوزارة الصحة البرازيلية أن السلطات سجلت يوم الأربعاء عددا قياسيا من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد بلغ 11385.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات المسجلة في البرازيل منذ بدء التفشي إلى 188974، متجاوزة فرنسا، حيث بلغ عدد الإصابات المؤكدة والمشتبه بها 177700، لتصبح سادس أكثر دول العالم تضررا.

وألحقت الجائحة ضررا كبيرا باقتصاد البرازيل مع التزام الكثيرين بيوتهم، بينما أمر كثير من حكومات الولايات والبلديات أغلب الشركات بالإغلاق لإبطاء انتشار الفيروس.

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والدول الخمس التي سجلت إصابات أكثر من البرازيل هي الولايات المتحدة وإسبانيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا.

وسجلت البرازيل 749 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا يوم الأربعاء ليرتفع الإجمالي في البلاد إلى 13149.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)