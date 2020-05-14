الرئيس اليمنى يدعو لتعزيز اليقظة العسكرية لقطع دابر الإرهاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى، "إن الجمهورية والدولة اليمنية الاتحادية ستنتصر والمشاريع الصغيرة مصيرها الفشل والزوال"، مشددا على أهمية تعزيز اليقظة العسكرية لقطع دابر التطرف والإرهاب وأي أعمال خارجة عن الدولة ومؤسساتها.

ودعا هادي، في اتصال هاتفي، الأربعاء، مع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني بتعزيز اليقظة ورفع الوعي الذي تتمتع به على الدوام، محافظة وإقليم حضرموت، مشددا على أهمية التكامل والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية بما يهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار الذي تنعم به المحافظة ومتابعة ورصد العناصر المارقة التي تحاول عبثاً زعزعة امن واستقرار حضرموت والوطن عمومًا.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن الرئيس اليمني أشاد بتعزيز وحدة أبناء حضرموت وتعضيد تكاتفهم خلف مؤسسات الدولة والجمهورية اليمنية وشرعيتها والتحذير والرفض لأي أعمال أو تشكيلات عسكرية خارج المؤسسة الأمنية والعسكرية الرسمية، مؤكدًا أن ذلك لا يخدم حضرموت وأبناءها ولا يخدم المصالح العليا للوطن، وامن واستقرار حضرموت .

من جانبه، استعرض المحافظ أمام الرئيس اليمني مستجدات الأوضاع في المحافظة على مختلف الصعد ومنها ما يتصل بالجوانب الأمنية والتنموية والاستقرار والوعي المجتمعي الذي تتمتع به حضرموت وأبناءها.

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