شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا: 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، الأربعاء، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل بذلك العدد ألإجمالى للإصابات المؤكدة التى سجلت فى موريتانيا منذ مارس الماضى إلى 15 حالة، شُفى منها 6 حالات، وتوفى اثنان، وهناك 7 آخرون يتلقون العلاج.

وذكر بيان لوزارة الصحة، بثه التلفزيون الموريتاني، أن الفحوص التي تم القيام بها اليوم علي اثنين وثلاثين شخصا من الذين خالطوا صاحب الحالة التاسعة اكد إصابة خمسة منهم فيما أكدت فحوص أجرت علي مريض في المستشفى الوطني إصابته بفيروس كورونا.

وأوضح البيان أن وزارة الصحة تواصل حاليًا البحث عن الأشخاص المحتمل مخالطتهم للحالة التاسعة، كما تقوم بالتقصي والتحري حول الحالة التي سجلت في المستشفى المركزي في نواكشوط لمتابعة مسار صاحبها ومعرفة كل ملابساتها سبيلا إلى اتخاذ الإجراءات المترتبة علي ذلك.

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