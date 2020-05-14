شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات تونسية بريطانية حول التعاون الثنائى ومواجهة فيروس "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية التونسى نور الدين الرى مع الوزير المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الخارجية البريطانية جايمس كليفرلى، الأربعاء، علاقات التعاون المتميزة بين البلدين، وسُبل الارتقاء بها فى المجالات كافة.

وذكرت وزارة الخارجية - في بيان نقلته وكالة الأنباء التونسية - أن نور الدين الريّ أشاد بالتطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات التونسية البريطانية.

كما أكد الوزيران أهمية تنسيق الجهود لتفعيل مبدأ التضامن الدولي ضد تداعيات فيروس كورونا المستجد، وما يشكله من تهديد خطير على الصحة الإنسانية والأمن والسلم الدوليين.

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