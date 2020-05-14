الامارات تدعو لصلاة عالمية في مواجهة وباء كورونا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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ابوظبي: تطلق وزارة التسامح دعوة للتوجه بالدعاء من أجل زوال جائحة فيروس كورونا المستجد من خلال صلاة "عن بعد" تنظمها الوزارة على الهواء مباشرة عبر كافة مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

وستكون الصلاة عند الساعة 13,45 بتوقيت غرينيتش الخميس بحضور الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح وبمشاركة مسؤولين من مختلف الأديان على مستوى العالم.

وقال الشيخ نهيان بن مبارك في بيان إن وزارة التسامح "تضم صوتها إلى صوت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية في ندائها العالمي إلى جميع البشر على اختلاف ألسنتهم وألوانهم ومعتقداتهم، بأن يتوجهوا إلى الله بالدعاء والصلاة".

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وتابع "كل فرد في مكانه وحسب دينه ومعتقده، والهدف هو التضرع إلى الله للتخلص من وباء كورونا، مع التأكيد على أن الصلاة لا تتعارض مع أهمية دور الطب والعلم، ومناشدة كافة القيادات الدينية وجموع الناس الاستجابة لهذا النداء".

وأودى الوباء العالمي بحياة ما لا يقلّ عن 292 ألف شخص في العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأول/ديسمبر، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى مصادر رسمية حتى الساعة 11,00 ت غ الأربعاء.

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