دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters تراجع إجمالي الوفيات اليومية بفيروس تراجع إجمالي الوفيات اليومية بفيروس كورونا في فرنسا إلى 83

باريس (رويترز) - تراجع عدد الوفيات اليومية جراء فيروس كورونا المستجد في فرنسا يوم الأربعاء إلى 83 حالة مقارنة مع 348 في اليوم السابق ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 27074 مما يضع فرنسا خلف إسبانيا مباشرة من حيث إجمالي الوفيات بالمرض.

وبعد ثلاثة أيام من إنهاء عزل عام استمر 55 يوما انخفض أيضا عدد حالات الإصابة الجديدة عن يوم الثلاثاء مما قلل من مخاوف وقوع موجة جديدة من الإصابات.

وكانت فرنسا تخطت إسبانيا لفترة وجيزة يوم الثلاثاء لتصبح رابع دولة بالعالم من حيث الوفيات بكوفيد-19 لكن جارتها الجنوبية سجلت في وقت سابق من يوم الأربعاء ارتفاعا لحصيلة وفياتها خلال الليل لتصل إلى 27104.

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وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الوفيات بسبب الفيروس والذي بلغ 82030 فيما بلغ العدد المسجل رسميا في بريطانيا 33186 وفي إيطاليا 31106 وفق أحدث الإحصاءات.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان إن عدد حالات الإصابة المؤكدة زاد 507 حالات ليصل إلى 140734 وهو ارتفاع أقل من المسجل في اليوم السابق وبلغ 708 حالات.

(إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)