دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض تسجل 1364061 إصابة بفيروس المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض تسجل 1364061 إصابة بفيروس كورونا و82246 وفاة

(رويترز) - سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الأربعاء 1364061 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بزيادة 21467 حالة عن الإحصاء السابق وقالت إن عدد الوفيات زاد 1426 ليصل إلى 82246 وفاة.

وهذه هي الحصيلة المسجلة لدى المراكز الأمريكية لحالات الإصابة بالمرض التنفسي المعروف باسم كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الثلاثاء 12 مايو أيار مقارنة بالحصيلة المسجلة في اليوم السابق.

وأرقام المراكز الأمريكية لا تعكس بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

(إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)