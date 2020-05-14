وزير الخارجية الجزائرى ينعى الشاذلى القليبى الأمين العام الأسبق للجامعة العربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى وزير الشؤون الخارجية الجزائري، صبرى بوقادوم، الشاذلي القليبي الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، الذي توفى الأربعاء عن عمر يناهز 95 عاما.

وذكر بيان للخارجية الجزائرية أن بو قادوم بعث برقية عزاء لنظيره التونسي أشاد فيها بمناقب ومآثر الفقيد،الذي كرّس مسيرته المهنية الحافلة في خدمة بلده تونس الشقيقة بإخلاص وكفاءة عالية في مختلف المواقع السياسية التي شغلها.

وأشاد بوقادوم بالحكمة والحنكة والاقتدار التي أدار بها الفقيد العمل العربي المشترك خلال توليه رئاسة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتفانيه في خدمة القضايا العربية العادلة.

وأكّد بوقادوم أن الأجيال التونسية والعربية المتعاقبة "ستبقى تحتفظ بذكرى الفقيد وتستلهم من مشواره الزاخر للارتقاء بحاضرها".

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