شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة السودانية: جائحة "كورونا" وصلت إلى مرحلة الانتشار المجتمعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الثقافة والإعلام السودانى الناطق الرسمى باسم الحكومة فيصل محمد صالح، إن جائحة "كورونا" وصلت إلى مرحلة الانتشار المجتمعى، مما يتطلب اتخاذ إجراءات احترازية وسياسات جديدة للحد من انتشارها.

وأضاف صالح، في تصريحات صحفية مساء الأربعاء، أن مجلس الوزراء استمع في جلسة اليوم إلى تقرير قدمه وزير الصحة الدكتور أكرم التوم، حول مستجدات جائحة كورونا، وأطلع على السياسات الصحية التي ستطبق خلال الأيام القادمة والجهود المبذولة لفتح المراكز الصحية لمعالجة المرضي غير المصابين بكورونا.

وأوضح أن ولاية الخرطوم تحتاج إلى مساعدات كبيرة باعتبارها الولاية التي تشكل الإصابة فيها نسبة عالية.

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